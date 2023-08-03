Rem Blong, Truk Semen Kecelakaan di Jalur Puncak Bogor

BOGOR - Truk bermuatan semen mengalami kecelakaan tunggal di Tanjakan Selarong, Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga, kecelakaan disebabkan oleh truk mengalami rem blong.

Sopir truk, Sumaedi (42) mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB siang tadi. Berawal saat truk yang dikendarainya melaju dari arah Gadog menuju Puncak melintasi Tanjakan Selarong.

"Dari Tangerang mau ke basecamp, ke depan. Bawa semen 9 ton," kata Sumaedi, Kamis (3/8/2023).

Di tanjakan tersebut, truk dirasa tidak kuat menanjak sehingha memutuskan untuk balik arah. Namun, setelah balik arah truk justru mengalami rem blong.

"Intinya mah kendaraan rem blong," ujarnya.

Dirinya berusaha mengendalikan laju truk dan berniat mengarahkan ke trotoar di sisi kiri jalan. Karena beban berat dan cukup kencang, truk tersebut tergulingi hingga muatan semen berceceran di jalan.

"Pokoknya saya ke jalur trotoar naik. Takut ada kendaraan lain namanya mobil nyelonong keceng," ungkapnya.

Beruntung, dalam kecelakaan ini dirinya tidak mengalami luka-luka. Hanya saja, mengalami syok atas kecelakaan tunggal yang telah menimpanya.

"Alhamdulillah sih engga ada luka, trauma sih ada," tuturnya.