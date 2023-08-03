Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Wahyu Berikan Gerobak kepada UMKM

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |19:36 WIB
Bacaleg Perindo Wahyu Berikan Gerobak kepada UMKM
Bacaleg Perindo, Wahyu Nur Iman memberikan gerobak kepada pelaku UMKM (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makasar) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Wahyu Nur Iman menyebutkan bahwa program pembagian gerobak UMKM diharapkan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pembagian enam gerobak UMKM Partai Perindo yang disalurkan melalui Bacaleg DPR dan Bacaleg DPRD DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023).

"Kedepannya program ini akan terus berlanjut, sesuai dengan visi misi Perindo berpihak kepada UMKM," ujar Wahyu.

Bacaleg Dapil VI Jakarta Timur, Cipayung, Ciracas, Kampung Makasar tersebut berharap dengan pemberian gerobak tersebut kepada warga dari ekonomi rentan, maka dapat semakin memperkuat perekonomian bangsa.

"Dengan adanya program ini UMKM semakin meningkat kesejahteraan keluarganya meningkat," ucapnya.

Apalagi kata Wahyu, setiap bulan Partai Perindo terus aktif membagikan gerobak UMKM kepada masyarakat melalui pendataan yang dilakukan oleh para Bacaleg di wilayahnya masing-masing.

"Jumlah nya setiap bulan ada produksi gerobak, namun memang jenis gerobak yang diproduksi kan macem-macem. Jadi lebih spesial," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement