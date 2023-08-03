Bacaleg Perindo Wahyu Berikan Gerobak kepada UMKM

JAKARTA - Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makasar) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Wahyu Nur Iman menyebutkan bahwa program pembagian gerobak UMKM diharapkan akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pembagian enam gerobak UMKM Partai Perindo yang disalurkan melalui Bacaleg DPR dan Bacaleg DPRD DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023).

"Kedepannya program ini akan terus berlanjut, sesuai dengan visi misi Perindo berpihak kepada UMKM," ujar Wahyu.

Bacaleg Dapil VI Jakarta Timur, Cipayung, Ciracas, Kampung Makasar tersebut berharap dengan pemberian gerobak tersebut kepada warga dari ekonomi rentan, maka dapat semakin memperkuat perekonomian bangsa.

"Dengan adanya program ini UMKM semakin meningkat kesejahteraan keluarganya meningkat," ucapnya.

Apalagi kata Wahyu, setiap bulan Partai Perindo terus aktif membagikan gerobak UMKM kepada masyarakat melalui pendataan yang dilakukan oleh para Bacaleg di wilayahnya masing-masing.

BACA JUGA: Warga Antusias Ikuti Sosialisasi KTA Berasuransi Partai Perindo di Tulungagung

"Jumlah nya setiap bulan ada produksi gerobak, namun memang jenis gerobak yang diproduksi kan macem-macem. Jadi lebih spesial," kata dia.