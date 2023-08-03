Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Berharap Gerobak UMKM Terus Dirawat dengan Baik

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |19:51 WIB
Bacaleg Perindo Berharap Gerobak UMKM Terus Dirawat dengan Baik
Bacaleg Perindo bagikan gerobak ke pedagang (foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg DPRD DKI Dapil VII Jakarta Selatan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Stien Maria Schouten berharap masyarakat yang mendapatkan gerobak UMKM Perindo untuk menjaga kondisi gerobaknya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pembagian enam gerobak UMKM Partai Perindo yang disalurkan melalui Bacaleg DPR dan Bacaleg DPRD DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023).

"Dijaga dan dirawat gerobaknya agar selalu dalam kondisi baik. Para Bacaleg juga agar melakukan monitoring kelanjutan usaha dari para penerima," ujar Stien.

Stien menyebutkan kehadiran gerobak Partai Persatuan Indonesia diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Gerobak ini disalurkan melalui Bacaleg dengan harapan agar para Bacaleg juga dapat terus memantau dan menjawab permasalahan yang dihadapi dari para penerima gerobak," kata Stien.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan nomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement