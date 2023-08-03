Bacaleg Perindo Berharap Gerobak UMKM Terus Dirawat dengan Baik

JAKARTA - Bacaleg DPRD DKI Dapil VII Jakarta Selatan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Stien Maria Schouten berharap masyarakat yang mendapatkan gerobak UMKM Perindo untuk menjaga kondisi gerobaknya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pembagian enam gerobak UMKM Partai Perindo yang disalurkan melalui Bacaleg DPR dan Bacaleg DPRD DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023).

"Dijaga dan dirawat gerobaknya agar selalu dalam kondisi baik. Para Bacaleg juga agar melakukan monitoring kelanjutan usaha dari para penerima," ujar Stien.

Stien menyebutkan kehadiran gerobak Partai Persatuan Indonesia diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Gerobak ini disalurkan melalui Bacaleg dengan harapan agar para Bacaleg juga dapat terus memantau dan menjawab permasalahan yang dihadapi dari para penerima gerobak," kata Stien.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan nomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.