Gerobak UMKM Perindo Diharapkan Bawa Berkah Ekonomi bagi Penerima

JAKARTA - Bacaleg DPR RI Dapil Jabar VIII Partai Perindo, An An Kusmardian menyebutkan pembagian gerobak UMKM Perindo diharapkan dapat membawa berkah ekonomi bagi penerima dan keluarganya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pembagian enam gerobak UMKM Partai Perindo yang disalurkan melalui Bacaleg DPR dan Bacaleg DPRD DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023).

"Kegiatan ini sangat luar biasa. Perindo betul-betul membuktikan kerja nyata konsisten dalam program memajukan UMKM," ujar Kusmardian.

Pria yang akrab dipanggil Ananda George atau lebih dikenal dengan sebutan Kang Prabu itu menyebutkan kehadiran gerobak Partai Persatuan Indonesia diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Agar para pedagang terus semakin produktif. Gerobak ini sebagai ikhtiar Partai Perindo dalam membantu masyarakat. Dan diharapkan dapat menjadi berkah ekonominya meningkat," ucap Prabu.

Masuk dalam Dapil Jabar 8, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, Prabu mengaku akan terus turun ke masyarakat dalam mendengarkan aspirasi serta memberikan jawaban atas berbagai suara rakyat.