Bacaleg Optimis Swing Voter Akan Pilih Kerja Nyata dari Program Gerobak UMKM Perindo

JAKARTA - Bacaleg Dapil DKI Jakarta VII (Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, Pesanggrahan, Setia Budi), Kristian Thomas meyakini para swing voter dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan memilih partai politik yang telah melaksanakan kerja nyata membantu masyarakat kecil.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pembagian enam gerobak UMKM Partai Perindo yang disalurkan melalui Bacaleg DPR dan Bacaleg DPRD DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023).

"Harapannya dengan adanya program ini agar Indonesia bisa lebih sejahtera. Jadi kita tidak berwacana. Tapi buktinya dan gerakannya nyata .Yang kita kasih kasih ini kail bukan ikannya dengan harapan para warga yang menerima gerobak dapat hidup semakin sejahtera," kata Thomas.

Sudah tiga kali menyalurkan gerobak UMKM Partai Perindo, Thomas meyakini masyarakat yang belum menentukan pilihan partai politik bisa melihat kerja-kerja nyata Perindo dalam mengangkat ekonomi kerakyatan.

"Dampaknya di titik ada gerobak Perindo, sudut pandang masyarakat berubah. Swing voter semakin yakin dengan Bacaleg Perindo dalam mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat," kata Thomas.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan nomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.