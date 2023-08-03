Kecelakaan Beruntun di Depok, Korban Jiwa Nihil

DEPOK - Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Jalan Raya Juanda, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat yang melibatkan pengendara motor, mobil pikap hingga dump truk pada Kamis (3/8/2023) siang.

Pelaksana tugas (Plt) Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Sugianto memastikan tidak ada korban tutup usia buntut kecelakaan beruntun tersebut.

"Iya tidak ada korban tutup usia," kata Sugianto saat dikonfirmasi.

Sugianto menyebut hanya saja pengendara motor bernama Thony Danuarta (23) mengalami luka memar dan lecet. Saat ini, korban dilakukan penanganan medis di RSU Bunda Margonda Depok.

"Korban mengalami Luka memar pada bahu kanan, luka lecet pada telapak kaki kanan, luka lecet kaki kiri, luka lecet telapak tangan kiri, luka lecet pada dagu (LR). Korban di lakukan tindakan medis di RSU Bunda Margonda Depok," ucapnya.

(Arief Setyadi )