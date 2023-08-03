6 Kecamatan di Kabupaten Bogor Kekurangan Air Bersih Usai Dilanda Kemarau Panjang

BOGOR - Sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Bogor kekurangan air bersih. Menurunnya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir karena kemarau membuat sumber mata air berkurang dan kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

"Intinya bukan kekeringan, tapi kekurangan air bersih," kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Asep Sulaeman kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).

Kata dia, wilayah yang kekeruangan air bersih itu yakni Kecamatan Jasinga, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Cisarua. Untuk di wilayah Kecamatan Cisarua memang baru pertama kali terjadi.

"Air tanah itu air tanah dangkal. Jadi ketika tinggi curah hujan sedang turun, tentunya berpengatuh terhadap ketersediaan air yang berasal dari air tanah dangkal dan tidak semua desa. Misal Cisarua, kan engga semua desa. Hanya Cikopo saja sudah kirim juga (air bersih). Akhirnya ke daerah lain kita juga harus dipenuhi air bersihnya," ungkapnya.