Pedagang Ini Gembira Dapat Gerobak UMKM Perindo

JAKARTA - Sejumlah pedagang kaki lima menyatakan rasa syukurnya karena dapat terpilih untuk mendapatkan gerobak UMKM Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Salah satunya yakni Jaelani (56) RT06/RW03, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung. Jaelani merupakan pedagang nasi goreng yang sudah berdagang dengan 1 gerobak selama 25 tahun di Cipayung.

Dalam pembagian enam gerobak UMKM Partai Perindo yang disalurkan melalui Bacaleg DPR dan Bacaleg DPRD DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023) sore ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya.

"Saya berterima kasih dan sangat bersyukur bisa mendapatkan gerobak UMKM Partai Perindo. Alhamdulillah terima kasih banyak. Benar-benar tidak diduga dapat gerobak dari pak HT dan pak Wahyu (Bacaleg)," ujar Jaelani.

Jaelani mengaku saban hari berjuang di Jalan Raya Cipayung Cilangkap. Ia mengaku beberapa waktu terakhir memang seperti ada firasat akan mendapatkan rejeki lebih.

"Terima kasih banyak. Sampai berbulan-bulan mata saya kedutan. Saya kaget pas didatangi pak Wahyu dan Bu Silvi, ini rejeki saya dari Partai Perindo. Saya selama ini memang jualan nasi goreng. Untuk usaha saya harapkan lebih laris dengan adanya gerobak baru ini dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan," kata Jaelani.

Jaelani menyebutkan dirinya biasa berjualan nasi goreng, mie goreng, kwetiau, hingga cap cay dan berbagai makanan yang digemari saat malam hari.

"Jualan dari jam 5 sore Maghrib paling jam 12.30 udah mulai beres-beres. Harga makanan saya mulai dari Rp 18 ribu - Rp 21 ribu per porsi," ungkapnya.

Sementara itu, Istiharoh (37) RT04/RW04, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi yang sudah lama berjualan sayur mengaku terharu dengan bantuan gerobak dari program UMKM Partai Perindo.

"Alhamdulillah senang banget bersyukur banget. Gak nyangka bisa dapat gerobak dari Partai Perindo," kata Istiharoh.