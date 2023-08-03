Perindo Datangi Rumah Kader yang Menjadi Korban Penganiayaan Sekuriti Ancol hingga Tewas

Bacaleg Perindo, Ramdan Alamsyah saat takziyah ke rumah kader yang meninggal dunia (foto: MPI/Yohannes)

JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Perindo) DKI Jakarta mengunjungi kediaman keluarga korban penganiayaan hingga tewas atas nama Hasanuddin (44) yang juga merupakan kader Perindo pada Kamis (3/8/2023)

Sekertaris DPW Perindo Jakarta yang juga yang juga Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 Partai Perindo, Ramdan Alamsyah mengatakan, kedatangannya untuk melakukan takziah (melayat) kepada keluarga.

"Kedatangan kami mau menyampaikan salam dari ketua umum kepada keluarga, atas belasungkawa yang sangat mendalam terkait terjadinya permasalahan ini dan meninggalnya salah satu kader terbaik kami," kata Ramdan saat ditemui di lokasi.

Menurut Ramdan selain melakukan takziah, pihaknya juga mendapat perintah dari DPP Perindo untuk membantu keluarga korban melalui bantuan hukum untuk mengawal kasus penaniayaan yang membuat kader terbaiknya meninggal.

Sebagai Partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, Partai yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo akan menuntut keadilan.

"Tentunya ada perintah juga dari DPP untuk kami membantu keluarga almarhum menuntut keadilan dan tentunya dari media yang sudah beredar dan kemudian saya juga sudah berkomunikasi dengan kanit serse di Polsek Pademangan," ungkapnya.

Adapun saat mengunjungi rumah korban, Ramdan disambut langsung Istri Korban Upi Siti Mardiana beserta tiga anak yang masih kecil, mertua serta kerabat dari pihak korban. Saat didatangi, istri korban terlihat begitu lemah lantaran suami telah tiada.