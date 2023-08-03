DPW Perindo Jakarta Apresiasi Gerak Cepat Polisi Ungkap Kasus Penganiayaan hingga Tewas di Ancol

JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Perindo) DKI Jakarta bergerak cepat mengunjungi keluarga korban penganiayaan hingga tewas Hasanuddin yang juga merupakan Ketua DPC Perindo Pademangan.

Sekertaris DPW Perindo Jakarta yang juga pengacara kondang Ramdan Alamsyah mengatakan, bahwa pihaknya mendatangi rumah almarhum Hasanuddin yang merupakan kader Perindo untuk melakukan takziah (melayat) kepada keluarga.

"(Kedatangan) kami mau menyampaikan salam dari ketua umum kepada keluarga, atas belasungkawa yang sangat mendalam terkait terjadinya permasalahan ini dan meninggalnya salah satu kader terbaik kami," kata Ramdan, Kamis (3/8/2023).

Menurut Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 Jakarta Barat ini korban selama menjadi kader sangat aktif di partai dan berdedikasi memberikan kontribusi ke masyarakat menyalurkan gerobak melalui tangannya di kecamatan Pademangan.

Tak hanya itu, Ramdan menilai korban selama ini aktif serta bertanggung jawab moral dalam organisasi. Sehingga dengan kepergian kader terbaiknya, Partai sangat sedih atas meninggal kader terbaiknya dengan cara mengenaskan.

"Kami hadir untuk menunjukan bahwa kami turut serta berbelasungkawa dan turut sedih atas kejadian ini. Tentunya ada perintah dari DPP untuk kami membantu keluarga almarhum menuntut keadilan atas kejadian ini," ucapnya.

Menurut Ramdan, dalam kasus ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perindo akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Hingga saat ini, Polsek Pademangan telah menangkap 4 petugas keamanan yang melakukan penganiayaan.

"Terhadap perkembangan kasus ini, kami mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk pihak kepolisian atas responnya cepat terkait permasalahan tindak pidana penganiayaan," ucapnya.