Dapat Gerobak UMKM Perindo, Para Pedagang Berharap Semakin Laris

JAKARTA - Pedagang kaki lima mengaku optimis dapat semakin laris dan meningkatkan penjualan dagangannya setelah mendapatkan gerobak UMKM Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Hal itu mereka sampaikan dalam pembagian enam gerobak UMKM Partai Perindo yang disalurkan melalui Bacaleg DPR dan Bacaleg DPRD DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023) sore.

Salah satunya yakni Yulianti (40) RT09/RW01 pedagang Kopi dan Indomie yang tinggal di Karet Sawah, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Terima kasih untuk pemberian bantuan gerobak UMKM Partai Perindo. Harapannya semoga jualannya tambah laris dan dikenal masyarakat," kata Yulianti.

Ia mengaku biasa berjualan di Kuningan Timur, seberang Indomaret gang kembang.

"Ada jus, Pop Ice, Es Teh. Sudah 10 tahun jualan. Biasanya kalau jus saya jual Rp 10 ribu, minuman es rasa Rp 6 ribu, dan kopi Rp 4 ribu," kata dia.

Ia mengaku bisa mendapatkan bersih Rp 300 ribu dalam sehari.

"Rame biasanya menjelang siang dan menjelang isya," ungkapnya.

Sementara itu, Thoyib (63) RT9/RW08, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat yang biasa menjual gorengan mengaku bersyukur bisa mendapatkan bantuan gerobak UMKM Partai Perindo.

"Jualan gorengan saya sudah dari 1971 masih rawa-rawa disini dulu," ungkap dia.