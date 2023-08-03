Pedagang Kaki Lima: Omzet Naik Setelah Gunakan Gerobak dari Perindo

JAKARTA - Seorang pedagang kaki lima mengaku semakin laris dan meningkatkan penjualan dagangannya setelah mendapatkan dan menggunakan gerobak UMKM Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk berjualan.

Hal itu mereka sampaikan dalam pembagian enam gerobak UMKM Partai Perindo yang disalurkan melalui Bacaleg DPR dan Bacaleg DPRD DKI Jakarta di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat pada Kamis (3/8/2023).

Mad Chusaeri (45) warga RT12/RW15, Kelurahan Cilincing adalah pedagang yang mengaku usdya menggunakan gerobak sepeda untuk berjualan di sekitar Gondangdia dan Gambir.

Pedagang otak-otak bakar mengaku semakin lancar dengan bantuan gerobak sepeda dari UMKM Partai Perindo selama sebulan terakhir.

"Biasa jualan disekitar Kelautan di Stasiun Gambir dan Stasiun Gondangdia. Lumayan ramai sekarang dibandingkan gerobak lagi," kata Chusaeri yang akrab dipanggil Asep.

Berjualan dari pukul 11.00 siang sampai 19.30 WIB, ia mengaku sempat pernah menghabiskan seribu porsi dalam satu hari.

"Satu porsi saya jual Rp10 ribu. Sekarang lebih cepat habis setelah paki gerobak sepeda Perindo. Sebelumnya gak sampai segitunya. Jadi benar-benar menambah dagangan laris," ungkap Asep.

Sementara itu, Jamal (35) warga RT07/RW05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan yang berjualan nasi uduk bersama ayahnya Usman mengatakan dirinya biasa berjualan di Jalan Perdatam 4.

"Mulai jualan dari jam 05.30 sampai 09.00 WIB. Biasanya jam segitu tinggal nasi doang atau lauknya saja. Sehari bisa laku 100 porsi," kata Jamal.