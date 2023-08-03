Kronologi Wanita Seksi Tergeletak di Trotoar Tambora, Diajak Mabuk 5 Pria

JAKARTA - Seorang wanita berpakaian seksi tergeletak di trotoar Jalan Perniagaan Raya, Tambora, Jakarta Barat, pada Kamis (3/8/2023) pagi. Ternyata, wanita yang diketahui mabuk tersebut diajak oleh 5 orang pria.

Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama mengatakan, wanita tersebut merupakan warga Tamansari berinisial YU (24). Kejadian tersebut bermula saat YU berkeliling di kawasan Kota Tua.

"YU keluar dari kosan pada Pukul 17.00 WIB, hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 jalan-jalan keliling Kota Tua. Kemudian habis Maghrib nongkrong sendiri di warung Kota Tua, kemudian jam 21.00 WIB pindah nongkrong di Warung pinggir jalan," ujar Putra dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Setelah itu, lanjut Putra, YU kemudian diajak 3 orang laki-laki yang baru dikenal di lokasi. Kemudian, YU dan 3 orang tersebut minum-minuman keras di kawasan tersebut.

"YU dikasih uang Rp100 ribu oleh tiga orang tadi sebagai upah menemani minum, kemudian setelah minum jam 00.00 WIB, YU pindah tempat ke atas rel Penjaringan, Jakarta Utara. Ketemu dengan 2 orang laki-laki yang berbeda kemudian lanjut lagi dengan minuman anggur merah 2 botol, kemudian YU mabuk dan sudah ngeblank tidak ingat apa-apa dan bangun-bangun dia sudah di Puskesmas pukul 09.00 WIB," sambungnya.

Kendati demikian, Putra menambahkan, YU sendiri dipastikan tidak kehilangan barang apapun. Sebab, sejak dari kediamannya, Ia tidak membawa barang berharga apapun.