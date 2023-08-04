Sidang Johnny G Plate Ditunda Pekan Depan, Hakim Cecar Maksud Keep Silent

JAKARTA - Majelis hakim pengadilan Tipikor, PN Jakarta Pusat, Fahzal Hendri mengungkapkan adanya perintah ‘keep silent’ atau diam dalam proyek tower BTS 4G BAKTI Kominfo dengan terdakwa Johnny G Plate.

Perintah silent itu disampaikan Kepala Divisi Lastmile atau Backhaul BAKTI Kominfo, Feriandi Mirza kepada Tenaga Ahli Project Manager Unit BAKTI, Maryulis melalui komunikasi ‘Whatsapp’.

Hal itu pun jadi pertanyaan oleh Hakim Fahzal Hendri dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023) dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny G Plate, eks Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto.

“Biar kita tunda persidangan ini. Ini saya mau hadirkan lagi minggu depan. Tolong panggil Feriandi Mirza ya, biar clear gitu. hari Selasa ya,” kata Hakim

“Ini banyak ini dari percakapan Maryulis tuh dengan Feriandi Mirza. Apa maksudnya 'keep silent', tetap diam? Apa maksudnya pembicaraanmu dengan dia?” tanya hakim.

Hakim meminta agar pertanyaan itu dijawab pada persidangan berikutnya.