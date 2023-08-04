Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Mensos Risma Berencana Bangun Lumbung Sosial di Papua Tengah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |04:39 WIB
Alasan Mensos Risma Berencana Bangun Lumbung Sosial di Papua Tengah
Mensos Tri Rismaharini (Foto : Kemensos)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berencana membangun lumbung sosial di Papua Tengah. Rencana itu, lantaran kejadian kekeringan yang merupakan siklus tahunan terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Lumbung sosial di Kabupaten Puncak akan berbeda dengan lumbung sosial di daerah lain. Iti didasari lantaran kondisi topografi, cuaca dan budaya di Kabupaten Puncak itu berbeda dengan daerah lainnya.

“Ini yang kita lagi pikirkan karena kondisinya berbeda dengan wilayah lain di Indonesia yang tadi saya sampaikan kondisinya sampai minus,” ujar Mensos dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (4/8/2023).

Kendati demikian, Risma berharap, lumbung sosial itu dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat setempat. Untuk itu, Risma menuturkan, Kemensos akan melibatkan pihak gereja sekaligus melakukan survei langsung ke lokasi setelah musim dingin selesai.

"Berdasarkan komunikasi awal, tanaman yang paling cocok adalah umbi-umbian karena lebih tahan lama dibandingkan beras. Selain itu, asupan protein hewani juga menjadi perhatian Mensos," ucap Risma.

“Kemarin kita diskusi soal daging itu susah sekali. Misalnya kita kirim daging yang ada bumbunya, mereka ngomong ini daging apa, sehingga paling mudah kita akan ternakkan babi, kita gemukan dengan koordinir gereja,” sambungnya.

