INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

10 Kutipan Bung Karno tentang Kemerdekaan RI yang Membakar Semangat

Tim Litbang MPI , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |05:25 WIB
10 Kutipan Bung Karno tentang Kemerdekaan RI yang Membakar Semangat
Bung Karno (Foto: Ist)
A
A
A

KIPRAH Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno di era perjuangan masih terus dikenang. Begitu juga dengan kata-kata Soekarno kala itu yang membakar semangat anak muda Indonesia.

Berikut kutipan-kutipan Soekarno mengenai kemerdekaan dihimpun dari berbagai sumber:

1. “Saatnya telah tiba untuk meyakinkan dunia bahwa aku bukan boneka Jepang.”

2. “Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 ½ sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita.

3. “Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan.”

4. “Kita jangan pernah mewarisi abunya sumpah pemuda, tetapi kita harus mewarisi apinya sumpah pemuda.”

5. “Merdeka hanyalah sebuah jembatan, walaupun jembatan emas, di seberang jembatan itu jalan pecah dua: satu ke dunia sama rata sama rasa, satu ke dunia sama ratap sama tangis!"

6. “Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan meminta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tetap merdeka, daripada makan bistik tapi budak.”

1 2
      
Telusuri berita news lainnya
