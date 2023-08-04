10 Kutipan Bung Hatta tentang Kemerdekaan RI

MOHAMMAD Hatta, sosok proklamator yang dikenal sebagai putra bangsa yang pintar dan bijaksana. Dia juga menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Soekarno dari tahun 1945-1956.

Hatta memiliki kebiasaan membaca buku, tak ayal dirinya memiliki pemikiran yang cerdas dan luas. Sepang terjang Hatta di dunia politik dimulai saat dirinya bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond cabang Padang.

Ia menjabat sebagai bendahara. Kehidupan politik Hatta semakin berkembang seiring dengan kontribusinya dalam pertemuan-pertemuan politik.

Hatta aktif menentang imperialisme dan kolonialisme Belanda. Sehingga membuat dirinya kerap ditangkap dan diasingkan. Pasca proklamasi, Mohammad Hatta terpilih sebagai wakil presiden pertama Indonesia mendampingi Soekarno.

Namun, dirinya mengundurkan diri dari jabatannya pada 1956. Ia wafat pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Pemikiran dan penuturan Hatta dalam memperjuangkan bangsa akan selalu diingat.

Berikut kutipan-kutipan Bung Hatta mengenai kemerdekaan dihimpun dari berbagai sumber:

1. “Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia (pahlawan) melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah Tanah Air yang duka.”