HOME NEWS NASIONAL

Kala Bupati Madiun Diburu Pasukan Keraton Yogyakarta saat Ingin Perangi Belanda

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |05:41 WIB
Kala Bupati Madiun Diburu Pasukan Keraton Yogyakarta saat Ingin Perangi Belanda
Raden Ronggo (foto: dok ist)
A
A
A

PERJUANGAN Raden Ronggo dalam melawan penjajah Belanda bukanlah hal yang mudah. Pasalnya Bupati Wedana Mancanagera Timur Kesultanan Yogyakarta ini, harus diburu oleh Sultan Hamengkubuwono II sendiri usai kabur dari Yogyakarta untuk berperang melawan Belanda.

Padahal saat itu Raden Ronggo sudah bertekad untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda ke rakyatnya. Maka ia putuskan kabur dari Yogyakarta menuju Maospati. Perlawanan Raden Ronggo ini kerap disebut mengandung semangat Ratu Adil yang menjadi salah satu ciri awal gerakan perlawanan di Nusantara.

Ia dibantu wakilnya, seorang keturunan Bali, Mas Tumenggung Sumonegoro, Bupati Padhangan yang kini masuk wilayah Bojonegoro, dan cucu panglima Sultan Pertama, Mas Tumenggung Malangnegoro, mengaku mendapatkan bisikan gaib bahwa Ronggo harus ber- kuasa sebagai Sunan Ingalogo di keraton Kutha Pethik, "kerajaan" Ketonggo.

Dikisahkan dari "Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta : Riwayat Raden Ronggo Prawirodirjo III dari Madiun, sekitar 1779 - 1810", Sultan Hamengkubuwono II mengumpulkan pasukan ekspedisi yang terdiri dari seribu prajurit yang dipimpin oleh mantan punakawannya, Raden Tumenggung Purwodipuro (sekitar 1770-1826), yang kelak dipecat akibat ketidakbecusan dan korupsi.

Sultan Hamengkubuwono II juga konon mengirimkan perintah kepada semua bupati di wilayah timur Yogyakarta, untuk bekerja sama memburu Raden Ronggo, yang juga merangkap sebagai Bupati Madiun ini pada 21 November 1810. Sultan mengeluarkan maklumat khusus kerajaan berisi penetapan hukuman mati bagi Raden Ronggo, jika dia menolak kembali ke Yogyakarta.

Halaman:
1 2
      
