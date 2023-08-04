6 Fakta Menarik Jakarta, Ternyata Pernah 15 Kali Ganti Nama

JAKARTA sebuah kota di Indonesia yang memiliki segudang cerita. Sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta menjadi salah satu kota tersibuk di Asia Tenggara.

Kota yang luasnya hampir sama dengan Singapura, yakni 661,5 kilometer persegi. Berbagai aktivitas ada di dalamnya, mulai dari aktivitas perekonomian hingga pemerintahan.

Kota yang berusia 496 ini memiliki sejumlah fakta menarik yang belum diketahui banyak orang. Berikut ulasannya:

- Jakarta 15 Kali Ganti Nama

Jakarta ternyata pernah 15 kali ganti nama 1527. Awalnya, Jakarta pada 22 Juni 1527 dinamakan Jayakarta.

Berganti lagi menjadi Stad Batavia pada 1621, Gemeente Batavia (1905), Stad Gemeente Batavia (8 Januari 1953), Jakarta Toko Betsu Shi ketika berada di bawah penjajahan jepang tahun 1945.

Nama Jakarta terus berubah pada Februari 1950, Jakarta kembali dengan nama Stad Gemeente Batavia, kemudian berganti menjadi Kota Praj’a Jakarta (24 Maret 1950). Kota Praja Djakarta Raya (18 Januari 1958).

Pada 1961 berubah menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, lalu menjadi Jakarta (1964). Hingga akhirnya pada 1999 masyarakat mengenalnya sebagai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hingga sekarang.

BACA JUGA: Remaja Diduga Maling Ikan di Empang Terekam CCTV

- Jakarta Punya 47 Museum

Jakarta memiliki cukup banyak museum bersejarah. Lokasinya tersebar di seluruh penjuru kota.