Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Fakta Menarik Jakarta, Ternyata Pernah 15 Kali Ganti Nama

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |07:07 WIB
6 Fakta Menarik Jakarta, Ternyata Pernah 15 Kali Ganti Nama
DKI Jakarta (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA sebuah kota di Indonesia yang memiliki segudang cerita. Sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta menjadi salah satu kota tersibuk di Asia Tenggara.

Kota yang luasnya hampir sama dengan Singapura, yakni 661,5 kilometer persegi. Berbagai aktivitas ada di dalamnya, mulai dari aktivitas perekonomian hingga pemerintahan.

Kota yang berusia 496 ini memiliki sejumlah fakta menarik yang belum diketahui banyak orang. Berikut ulasannya: 

- Jakarta 15 Kali Ganti Nama

Jakarta ternyata pernah 15 kali ganti nama 1527. Awalnya, Jakarta pada 22 Juni 1527 dinamakan Jayakarta.

Berganti lagi menjadi Stad Batavia pada 1621, Gemeente Batavia (1905), Stad Gemeente Batavia (8 Januari 1953), Jakarta Toko Betsu Shi ketika berada di bawah penjajahan jepang tahun 1945.

Nama Jakarta terus berubah pada Februari 1950, Jakarta kembali dengan nama Stad Gemeente Batavia, kemudian berganti menjadi Kota Praj’a Jakarta (24 Maret 1950). Kota Praja Djakarta Raya (18 Januari 1958).

Pada 1961 berubah menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, lalu menjadi Jakarta (1964). Hingga akhirnya pada 1999 masyarakat mengenalnya sebagai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hingga sekarang.

- Jakarta Punya 47 Museum

Jakarta memiliki cukup banyak museum bersejarah. Lokasinya tersebar di seluruh penjuru kota.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183781/halte-LhlA_large.jpg
Halte Terbengkalai di Jakarta Harus Dibongkar, Tidak Perlu Alasan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183770/pramono-pTDO_large.jpg
Isu Pakan Harimau Ragunan Dibawa Pulang, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181600/rokok-L7sx_large.jpg
Larangan Penjualan Masuk Raperda KTR, INDEF Wanti-Wanti Efek Domino bagi Ekonomi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455/pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179981/pramono_anung-OmIQ_large.jpg
Pramono: Tak Ada Larangan Memotret di Ruang Publik Jakarta, tapi Ada Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179849/rusunawa_marunda-RPwg_large.jpg
5 Tower Mangkrak Rusunawa Marunda Dibongkar, Dibangun Ulang 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement