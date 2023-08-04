Gempa M5,5 Guncang Bangkalan Jatim

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,5 mengguncang Bangkalan, Jawa Timur, Jumat (4/8/2023).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 07.31 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 6.40 Lintang Selatan, dan 113.11 Bujur Timur dengan Pusat gempa berada di (74 km TimurLaut BANGKALAN-JATIM), pada kedalaman 616 Km.

"#Gempa Mag:5.5, 04-Aug-2023 07:31:43WIB, Lok:6.40LS, 113.11BT (74 km TimurLaut BANGKALAN-JATIM), Kedlmn:616 Km #BMKG," dikutip dalam akun Twitter @InfoBMKG.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tuturnya.

(Awaludin)