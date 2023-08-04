Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,5 Guncang Bangkalan, Ini Analisis BMKG

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |08:18 WIB
Gempa M5,5 Guncang Bangkalan, Ini Analisis BMKG
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,5 mengguncang wilayah Laut Jawa, Bangkalan, Jawa Timur, Jumat 04 Agustus 2023 pukul 07.31.41 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,5.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6,24° LS ; 113,12° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 91 Km arah TimurLaut Bangkalan, Jawa Timur pada kedalaman 582 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dalam akibat adanya deformasi batuan akibat slab-pull mechanism pada slab Lempeng Indo-Australia yang tersubduksi ke bawah Lempeng Eurasia," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya, Jumat (4/8/2023).

Daryono mengatakan, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun ( normal fault ).

Sementara itu, gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Karangkates, Pacitan, Denpasar dan Kuta dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Topik Artikel :
gempa BMKG gempa bangkalan
