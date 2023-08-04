Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua KPK Firli Bahuri Bakal Bersaksi di Sidang Etik Johanis Tanak

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |08:34 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri Bakal Bersaksi di Sidang Etik Johanis Tanak
Ketua KPK, Firli Bahuri (foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) kembali menggelar sidang etik untuk Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak (JT), hari ini. Agenda sidang etik Johanis Tanak hari ini masih pemeriksaan terhadap saksi.

Rencananya, Dewas bakal menghadirkan Ketua KPK, Firli Bahuri, sebagai saksi pada sidang kali ini. Firli bakal memberikan keteranganya berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik Johanis Tanak sekira pukul 09.00 WIB.

"Ya jadi, jam 09.00 sidangnya. Ya melanjutkan pemeriksaan saksi, Pak FB (Firli Bahuri). Saksi yang diajukan majelis hanya pak FB," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Jumat (4/8/2023).

Sebelumnya, sudah dua pimpinan KPK yakni Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango yang dimintai keterangannya dalam sidang etik Johanis Tanak. Setelah keterangan para saksi dianggap cukup, Dewas kemudian akan menyimpulkan dan menggelar sidang putusan terkait etik Johanis Tanak.

Sekadar informasi, Dewas memutuskan untuk menyidangkan etik Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. Sebab, Tanak ketahuan menghapus chat atau percakapan dengan mantan Kabiro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) M Idris Froyote Sihite saat sudah menjabat pimpinan KPK.

"Dewan Pengawas menemukan ada komunikasi antara saudara JT dan saudara Sihite yang dilakukan pada 27 Maret 2023 setelah saudara JT menjabat sebagai pimpinan KPK," kata Albertina Ho di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 19 Juni 2023.

"Untuk hal ini cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik, diduga melanggar ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf j atau pasal 4 ayat 1 huruf b atau pasal 4 ayat 2 huruf b peraturan dewan pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku KPK," sambungnya.

