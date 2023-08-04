Wapres Maruf Datangi Pos Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Ambalat Pulau Sebatik

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin secara incognito menyambangi Pos Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan Malaysia Ambalat, Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis 3 Agustus 2023.

Pos pengamanan perbatasan ini bertempat di Satuan Tugas Marinir Pengamanan (Satgasmar PAM) Ambalat XXIX di Pos Kotis Dusun Elo, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Nunukan, Kaltara.

Kedatangan Wapres di Pos Pengamanan Perbatasan Ambalat di Pulau Sebatik ini disambut oleh Dansatgasmar PAM Ambalat XXIX Lettu (Mar) Presly Brisky Musak.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menerima paparan dan penjelasan yang disampaikan Presly tentang tugas Satgasmar PAM Ambalat XXIX di wilayah perbatasan, letak geografis wilayah Sebatik, patok-patok batas negara Indonesia-Malaysia, kegiatan teritorial dan bhakti sosial, serta kestabilan keamanan di wilayah perbatasan.

Dalam kesempatan ini, Wapres membubuhkan tanda tangannya di bingkai foto pasukan Satgasmar PAM Ambalat XXIX yang membentuk formasi angka dan huruf 23 AMB.