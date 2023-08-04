Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Singgung Ketertarikan Investor

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |09:39 WIB
Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Singgung Ketertarikan Investor
Presiden Jokowi resmikan jalan Tol Ciawi-Sukabumi
A
A
A

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Ruas Cigombong-Cibadak, Gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/8/2023) pagi.

Kepada wartawan, Jokowi mengungkapkan bahwa jalan tol tersebut menggunakan anggaran Rp3,2 triliun. Diharapkan dengan selesainya jalan tol tersebut dapat mempermudah akses bagi masyarakat.

"Alhamdulillah pada hari ini jalan tol Ciawi-Sukabumi ruas Cigombong-Cibadak sepanjang 11,9 kilometer sudah selesai dan siap dioperasikan," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (4/8/2023).

"Ruas ini menelan anggaran biaya 3,2 triliun rupiah. Dan kita harapkan nantinya dengan selesainya ruas jalan ini, nani kalau kita ke Pelabuhan Ratu, ke Ciletuh, ke Unjung Genteng, ke Gunung Gede, yang sebelumnya dari Jakarta kalau ke Sukabumi itu memakan waktu sampe 5 jam, kadang bisa sampe 6 jam," Jokowi menambahkan.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meyakini bahwa dengan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi tersebut dapat mempermudah mobilitas masyarakat dan barang serta memangkas waktu.

"Sekarang dengan adanya jalan tol ini hanya kurang lebih 2,5 jam. Ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobilitas barang," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
