Gelar Sidang Umum AIPA, DPR: Bantu Pemerintah Turunkan Tensi Geopolitik di ASEAN

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan sidang umum ASEAN Interparlementary Assembly (AIPA) memiliki banyak peran strategis. Salah satu di antaranya adalah untuk turut membantu menurunkan tensi geopolitik di kawasan ASEAN.

Hal ini diungkapkan Puan menyusul DPR RI akan menjadi tuan rumah Sidang Umum ASEAN Interparlementary Assembly (AIPA) ke-44 menyusul keketuaan Indonesia di forum parlemen Asia Tenggara itu. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Jakarta mulai 5–11 Agustus 2023.

"Parlemen juga berkontribusi membantu Pemerintah dalam upaya menurunkan geopolitical tension atau ketegangan akibat persaingan di Asia Tenggara,” kata Puan dikutip Jumat (4/8/2023).

Adapun, Sidang Umum AIPA ke-44 akan dihadiri 9 Ketua Parlemen ASEAN selain Indonesia, perwakilan 17 negara Observer dan Tamu, serta perwakilan dari 9 Organisasi Internasional. Puan menyatakan, total peserta yang akan mengikuti perhelatan bergengsi di ASEAN itu sebanyak 568 Delegasi.

Delegasi Parlemen dari berbagai negara di Asia Tenggara akan mulai tiba di Indonesia pada tanggal Jumat (4/8) pukul 10:00 WIB. Mulai dari Brunnei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam.

Puan memastikan, DPR akan menjadi tuan rumah yang baik untuk delegasi dan tamu undangan AIPA. Ini demi memperkuat reputasi Indonesia di mata dunia dan menunjukkan kehangatan Indonesia.

"Dengan kepercayaan ini, negara-negara di ASEAN bahkan di berbagai penjuru dunia akan semakin memperhitungkan Indonesia sebagai negara yang potensial dan dapat diandalkan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang. Ini menjadi credit point bagi bangsa Indonesia untuk dipercaya di tingkat global,” ujarnya.