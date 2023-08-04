Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengacara David Ozora Sebut Keterangan Shane Lukas Berbeda dari BAP

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |12:16 WIB
JAKARTA - Pengacara David Ozora, Melissa Anggraeni mengomentari keterangan Shane Lukas sebagai terdakwa pada persidangan kemarin. Dia menilai banyak perbedaan keterangan Shane saat menjadi terdakwa dengan saat dia diperiksa sesuai BAP dahulu.

"Keterangan terdakwa Shane, banyak perbedaan antara keterangan yang diberikan saat persidangan dengan keterangan-keterangan Shane saat di BAP maupun rekontruksi," ujar Melissa melalui keterangan tertulisnya, Jumat (4/8/2023).

Misalnya saja keterangan Shane Lukas yang menyebutkan, tak ada obrolan untuk melakukan apa nanti ketika ketemu anak David saat di dalam mobil. Padahal, saat rekontruksi, obrolan tersebut ada dan diakui oleh Shane dan Mario Dandy.

"Saksi a de charge yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum dalam kepentingan memberikan keterangan yang meringankam terdakwa Shane. Sehingga segala bentuk keterangan yang diberikan oleh saksi a de charge tentunya bertujuan untuk meringankan terdakwa," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
