Ternyata Ini Alasan Kenapa Ada Coretan di Teks Asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

JAKARTA- Ternyata ini alasan kenapa ada coretan di teks asli proklamasi kemerdekaan Indonesia menarik diulas. Pasalnya dalam membuat naskah proklamasi ternyata ditulis tangan oleh Soekarno pada selembar kertas.

Selama proses penulisan, Soekarno memikirkan betul pemilah kata demi kata. Setiap kata yang dipilih memiliki makna yang sangat dalam bagi Kemerdekaan Indonesia dari jajahan Jepang dan sekutu. Itulah mengapa terdapat sejumlah coretan kata pada teks asli proklamasi.

Melansir berbagai sumber, ternyata ini alasan kenapa ada coretan di teks asli proklamasi kemerdekaan Indonesia agar tidak menimbulkan pertentangan. Setiap kata dalam teks proklamasi menggambarkan jeritan hati rakyat Indonesia yang mengharapkan kemerdekaan lahir dan batin.

Terdapat dua coretan pada bagian sebelah kanan teks asli proklamasi. Soekarno mencoret dua kata tersebut dan menggantinya dengan kata yang lebih tepat seperti kata “penyerahan” dicoret diganti dengan kata “pengambilan” dan mencoretnya lagi mengganti menjadi “pemindahan”.