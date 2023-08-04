Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Alasan Kenapa Ada Coretan di Teks Asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:02 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Ada Coretan di Teks Asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini alasan kenapa ada coretan di teks asli proklamasi kemerdekaan Indonesia menarik diulas. Pasalnya dalam membuat naskah proklamasi ternyata ditulis tangan oleh Soekarno pada selembar kertas.

Selama proses penulisan, Soekarno memikirkan betul pemilah kata demi kata. Setiap kata yang dipilih memiliki makna yang sangat dalam bagi Kemerdekaan Indonesia dari jajahan Jepang dan sekutu. Itulah mengapa terdapat sejumlah coretan kata pada teks asli proklamasi.

Melansir berbagai sumber, ternyata ini alasan kenapa ada coretan di teks asli proklamasi kemerdekaan Indonesia agar tidak menimbulkan pertentangan. Setiap kata dalam teks proklamasi menggambarkan jeritan hati rakyat Indonesia yang mengharapkan kemerdekaan lahir dan batin.

Terdapat dua coretan pada bagian sebelah kanan teks asli proklamasi. Soekarno mencoret dua kata tersebut dan menggantinya dengan kata yang lebih tepat seperti kata “penyerahan” dicoret diganti dengan kata “pengambilan” dan mencoretnya lagi mengganti menjadi “pemindahan”.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/337/2852490/siapakah-sosok-penyelamat-naskah-asli-teks-proklamasi-kemerdekaan-indonesia-SiVyznd96q.jpg
Siapakah Sosok Penyelamat Naskah Asli Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/337/2851235/perbedaan-naskah-proklamasi-kemerdekaan-indonesia-klad-dan-otentik-P9fNnGDIm0.jpg
Perbedaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Klad dan Otentik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/08/18/2053243/ini-cara-negara-di-timur-tengah-rawat-manuskrip-kuno-uiqBnjZt5T.jpg
Ini Cara Negara di Timur Tengah Rawat Manuskrip Kuno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/17/65/1951781/generasi-milenial-wajib-tahu-makna-kakawin-sutasoma-O3HImQK7wQ.jpg
Generasi Milenial Wajib Tahu Makna Kakawin Sutasoma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/17/65/1951778/milenials-lebih-kenal-batman-cs-dibandingkan-raja-kerang-uQpDmzjHPh.jpg
Milenials Lebih Kenal Batman Cs Dibandingkan Raja Kerang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/17/65/1951775/naskah-kuno-tingkatkan-kesadaran-warisan-dokumentasi-Vk6QAexx0b.jpg
Naskah Kuno Tingkatkan Kesadaran Warisan Dokumentasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement