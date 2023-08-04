Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres: Revisi UU Peradilan Militer Jadi Keniscayaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |11:18 WIB
Wapres: Revisi UU Peradilan Militer Jadi Keniscayaan
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Antara)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyebut revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi keniscayaan. Hal ini merespons sejumlah pihak yang mendorong agar segera dilakukan revisi UU Peradilan Militer karena khawatir ketentuan di dalamnya membuat anggota TNI berpotensi lolos jerat hukum pidana.

Seperti halnya dalam kasus penetapan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsdya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi saya kira tentang revisi Undang-undang, itu biasanya memang kalau revisi menjadi biasalah dalam waktu sekian lama biasanya setelah pelaksanaan itu ada hal-hal yang dirasa perlu direvisi,” ungkap Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (4/8/2023).

Oleh karena itu, kata Wapres, UU Nomor 31 tentang Peradilan Militer ini perlu disempurnakan sesuai dengan tuntutan keadaan. “Saya kira UU 31 itu saya kira akan mengalami hal yang sama, ada hal-hal yang perlu disempurnakan di lebih sesuai dengan tuntutan keadaan.”

“Maka itu Saya kira sesuatu yang menjadi keniscayaanlah untuk dilakukan revisi itu,” tegasnya.

