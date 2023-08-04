Soroti Banyak Jemaah Haji Lansia Wafat, Wapres: Evaluasi Semaksimal Mungkin

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengevaluasi penyelenggaraan Haji 1444 Hijriah atau Tahun 2023 Masehi. Wapres menyoroti banyaknya jemaah haji lansia yang wafat di Tanah Suci.

Dari data Kementerian Agama melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) per 3 Agustus 2023, jumlah jemaah Haji yang wafat sebanyak 771, terbanyak adalah lansia. Angka ini tertinggi sejak penyelenggaraan Haji tahun 2015.

“Yang masalah haji setiap tahun penyelenggaraan selalu ada evaluasi. Nah yang baik yang tidak baik mana harus disempurnakan itu selalu ada evaluasi. Nah tahun ini memang ada masalah yang perlu mendapat (perhatian) lebih serius, banyaknya yang wafat, itu kan karena memang pertama tentu banyak jemaah haji yang lansia,” ungkap Wapres dalam keterangannya usai menghadiri acara di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (4/8/2023).

Selain itu, Wapres juga menyoroti masalah cuaca panas di Arab Saudi. Selain itu, terkait sinkronisasi aturan-aturan dengan Arab Saudi. “Kedua, cuaca di sana sangat panas. Dan, ketiga dalam menghadapi dua hal ini kurang disiapkan antisipasinya, termasuk juga mungkin aturan-aturan di Saudi, sinkronisasi aturan menghadapi jemaah lansia dan cuaca panas kan mesti ada langkah-langkah antisipatifnya.”