Gugatan Batas Usia Cawapres untuk Loloskan Gibran, Jokowi: Jangan Berandai-andai

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal gugatan aturan mengenai syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Negara menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan intervensi pada gugatan tersebut. Dirinya menyerahkan segala keputusan kepada MK.

"Saya nggak mengintervensi. Itu urusan yudikatif," kata Jokowi di Pasar Parungkuda, Sukabumi, Jumat (4/8/2023).

Terkait adanya dugaan gugatan tersebut untuk memuluskan jalan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, Jokowi meminta semua pihak tidak berandai-andai.

"Jangan menduga-duga. Jangan berandai-andai," kata Jokowi.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang lanjutan pada 1 Agustus 2023 lalu terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membatasi usia minimal 40 tahun untuk Capres dan Cawapres yang digugat oleh tiga kelompok sekaligus.