TGB Zainul Majdi: Jangan Idolakan Orang yang Gemar Berkata Kasar, Sindir Rocky Gerung?

MATARAM – Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) TGB HM Zainul Majdi mengatakan ucapan dengan diksi kasar yang terjadi di tahun politik tidak perlu diikuti. Hal ini disampaikan Zainul Majdi saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa (Himmah) NWDI X.

"Orang bersuara keras, menggunakan diksi kasar jangan dijadikan model. Jangan mengidolakan yang seperti ini, jangan ikuti wacana ketika tak paham," katanya, Jumat (4/8/2023).

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini menyinggung ada tokoh yang menyampaikan ucapan buruk kemudian menjustifikasi.

Padahal, sebagai tuan guru, ustaz, dosen harus menghadirkan hal-hal yang baik.

"Menyuarakan dengan suara yang baik. Jangan idealisme menjadi rusak, karena kedengkian dam kebencian, " sambungnya.

Mantan Gubernur NTB ini melanjutkan tantangan sebagai bangsa setiap lima tahun ada ketegangan, karena kontestasi politik.

"Sampaikan suara (Himmah NWDI) untuk ajakan perdamaian. Kalau satu tak terasa, kalau banyak akan terasa. Sebarkan nilai kedamaian, " bebernya.