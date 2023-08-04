Akrabnya Erick Thohir Dampingi Jokowi Tinjau Pasar Parungkuda Sukabumi

JAKARTA - Akrabnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat meninjau Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 4 Agustus 2023.

Tampak dari foto Biro Pers Sekretariat Presiden Erick Tohor tampak ikut serta mengecek langsung ke dalam pasar bersama Jokowi. Keduanya terlihat berinteraksi dengan para pedagang di pasar.

Usai keliling pasar, Erick Thohir tampak mendampingi Jokowi saat sesi tanya jawab dengan para wartawan. Erick Thohir terlihat fokus mendengarkan perkataan dari Jokowi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan.

Jokowi menyebut kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan.

“Iya tadi saya senang untuk harga daging ayam sudah turun di harga Rp35 ribu yang sebelumnya Rp40 ribu, sekarang sudah 35 (ribu),” kata Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menilai harga bawang merah di pasar tersebut juga ikut turun menjadi Rp24.000. “Tadi saya cek di tiga kios sama turun juga, yang sedikit naik bawang putih,” jelasnya.

Presiden Jokowi juga menuturkan bahwa penurunan sejumlah harga tersebut membuktikan kebenaran dari tingkat inflasi nasional yang turun menjadi 3 persen.

“Iya kalau kita lihat inflasi secara nasional dari 3,5 (persen) menjadi 3 persen, jadi kalau di lapangan turun ya berarti benar,” ucap Jokowi.