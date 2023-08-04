Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ingatkan Netralitas dalam Pemilu 2024, Panglima TNI: Kita Hanya Berpikir Tentang Kedaulatan Negara

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:09 WIB
Panglima TNI ingatkan netralitas pada Pemilu 2024 (Foto: Puspen TNI)
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. menegaskan bahwa tugas TNI hanyalah berpikir tentang kedaulatan negara, keutuhan NKRI, menjaga bangsa, dan negara dari segala ancaman. Tidak ada hal-hal lain apalagi terkait Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Yudo Margono saat memimpin laporan Korps kenaikan pangkat 53 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (3/8/2023).

Panglima TNI mengatakan bahwa harapan masyarakat, TNI-Polri jangan sampai goyah dengan Pemilu 2024. Bagaimana supaya tidak goyah, syaratnya hanya satu saja, harus Netral.

 BACA JUGA:

“Saya tekankan kepada para prajurit semuanya, khususnya para Pati untuk menyampaikan pada seluruh prajurit untuk betul-betul netral,” tegas Panglima TNI.

Lebih lanjut, Panglima TNI juga menuturkan, mudah-mudahan apa yang berada di pundak para pati semuanya bisa menjadi berkah, bisa menjadi amanah untuk melaksanakan tugas ke depan TNI yang lebih baik lagi.

“Tiga tugas pokok TNI di antaranya, menjaga supaya Pemilu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada, bisa menunjuk Presiden terpilih dan wakil rakyat terpilih. Tentunya kita semuanya para TNI dapat memberikan penekanan pada prajuritnya untuk netral,” pungkas Panglima TNI.

