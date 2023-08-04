Advertisement
Panglima: Jangan Tuduh TNI Produk Orde Baru!

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |14:11 WIB
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (Foto: MPI)
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta agar semua pihak berhenti melayangkan tuduhan TNI merupakan produk orde baru. Terlebih pihaknya terbuka dan tidak menutupi segala kasus yang terjadi.

"Jadi jangan selalu bilang produk orde baru, kita semuanya produk orde baru. Kita akui atau tidak, produk orde baru semuanya. Karena memang saat itu kita lalui semua. Jadi jangan terus menuduh TNI ini produk orde baru," kata Yudo saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/8/2023).

"Semua produk orde baru, ayo kita akui atau tidak. Tentunya kita sudah berubah sesuai keputusan politik pemerintah. Kita sudah berubah, berubah, dan berubah. Kalau nggak percaya. Yo ayo, datang ke TNI. Kami pun juga tidak tertutup untuk itu. Untuk berdiskusi, berkoordinasi, bersilaturahmi," sambungnya.

Bahkan Yudo merasa jika dibandingkan dengan zaman dahulu, TNI sudah sangat berbeda. "Kami sekarang ini sudah terbuka. Jauh dibanding dengan zaman-zaman dulu, kami sudah generasi-generasi penerus. Kami juga nggak begitu tahu tentang orde baru, karena saya hanya mengikuti dulu," katanya.

"Karena saya masih junior dan kita semuanya. Sekarang kita semuanya menjadi pemimpin. Tentunya kita semua akan tunduk pada keputusan politik pemerintah," sambungnya.

