40 Persen Publik Percaya Jokowi Dukung Ganjar, Aiman: Cerminan dan Harapan Masyarakat

JAKARTA - Survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan 40 persen publik percaya bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo meraih dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pilpres 2024.

Menanggapi hal ini, Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) Aiman Witjaksono menilai hasil survei tersebut merupakan cerminan sekaligus harapan masyarakat.

"Hasil survei ini merupakan cerminan dari masyarakat sekaligus juga merupakan harapan. Selain itu, Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) tentu berdisiplin ya pasti akan tegak lurus terhadap garis kebijakan partai (yang mengusung Pak Ganjar)," kata Aiman, Jumat (4/8/2023).

Bukan tanpa dasar, Aiman --yang merupakan jurnalis senior ini-- mengaku sempat mewawancarai Relawan Ganjar Pranowo yang diwakili oleh Adian Napitupulu dan Relawan Prabowo Subianto yang diwakili oleh Immanuel Ebenezer, belum lama ini.

Dalam program wawancara 'Prime Show with Aiman Witjaksono' itu, Aiman bilang Adian Napitulu memberikan keterangan mengenai Jokowi yang dengan tegas mendukung Ganjar Pranowo.

"Secara eksplisit, secara tersurat, Pak Jokowi menyampaikan dukungan pada Ganjar yang disampaikan oleh Adian beberapa pekan lalu. Sementara untuk ke Pak Prabowo Subianto, disampaikan Immanuel dikatakan secara tersirat atau berbisik-bisik, tapi waktu itu memang tidak bisa menyampaikan secara detail," kata Aiman.

Adapun, SMRC menyampaikan sebanyak 40 persen publik percaya bahwa sosok Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan dari Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024.