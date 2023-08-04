Geledah Kantor Basarnas, TNI Buktikan Keseriusan Bongkar Kasus suap

JAKARTA - Penyidik dari Puspom TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan Kantor Basarnas terkait kasus dugaan suap yang menjerat Kabasarnas Marsdya HA. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 10.00 WIB.

"Penggeledahan oleh Penyidik Puspom TNI dengan KPK ini menunjukan bahwa TNI serius menyelesaikan kasus dugaan suap itu secara profesional,” kata Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik ingin mencari mencari barang bukti suap Kabasarnas sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Puspom TNI.

Dalam kasus suap pengadaan proyek di Basarnas total ada lima orang yang jadi tersangka. Dua orang di antaranya adalah anggota TNI aktif yaitu HA dan ABC selaku penerima suap. Dua tesangka ini ditangani Puspom TNI.

Sementara tiga orang lagi warga sipil selaku pemberi suap ditangani oleh KPK yaitu MG (Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati), M (Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati) dan RA (Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama).

(Arief Setyadi )