Diduga Hina Jokowi, Ada 13 Laporan terhadap Rocky Gerung ke Polisi

JAKARTA - Bareskrim Polri menyatakan, saat ini sudah ada 13 laporan dengan terlapor pengamat politik Rocky Gerung, di tingkat Mabes Polri maupun Polda jajaran.

"Saat ini, ada 13 laporan polisi yang sudah diterima kepolisian dan 2 pengaduan di mana laporan polisi ada di Bareskrim 1 laporan polisi," kata Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

"Di Polda Metro Haya tiga laporan polisi. Di Polda Sumatera Utara (Sumut) tiga laporan polisi. Di Polda Kalimantan Timur (Kaltim) tiga laporan polisi. dan Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) tiga laporan polisi," imbuhnya.

Djuhandani menyebutkan, terdapat pula satu pengaduan langsung ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Terakhir, terdapat pula satu pengaduan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Djuhandani mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat itu. Menurut Djuhandani, pihaknya akan menarik seluruh laporan itu ke Bareskrim Polri.

"Kita tarik ke Bareskrim untuk penyidikan lebih lanjut di mana kita tidak membedakan itu laporan polisi atau pengaduan karena dua-duanya ini menjadi dasar kita melaksanakan penyelidikan lebih lanjut," ujar Djuhandhani.

Sebagaimana diketahui, akun Twitter IrHMFAbdurahman @HmfaqihA mengunggah potongan video berdurasi 1 menit 38 detik terkait pernyataan Rocky Gerung dalam pertemuan aliansi gerakan buruh di Bekasi Jawa Barat pada akhir Juli 2023 lalu. Dalam video yang viral tersebut, Rocky Gerung diduga menghina sosok pribadi Jokowi.

(Arief Setyadi )