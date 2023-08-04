Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tarik Laporan Rocky Gerung, Begini Penjelasan Bareskrim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:18 WIB
Tarik Laporan Rocky Gerung, Begini Penjelasan Bareskrim
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menyatakan mulai melakukan penyelidikan seluruh laporan yang masuk terhadap pengamat politik Rocky Gerung.

"Terkait 13 LP maupun 2 pengaduan ini kita kepolisian mulai melaksanakan penyelidikan," Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Menurut Djuhandani, dari 13 laporan polisi yang masuk terhadap Rocky Gerung di beberapa Polda jajaran bakal ditarik ke Bareskrim Polri.

"Kita melaksanakan penyelidikan dan teknis lebih lanjut beberapa LP dan pengaduan ini akan kita tarik ke Bareskrim untuk penyidikan lebih lanjut di mana kita tidak membedakan itu laporan polisi atau pengaduan karena dua-duanya ini menjadi dasar kita melaksanakan penyelidikan lebih lanjut," ujar Djuhandhani.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, akun Twitter IrHMFAbdurahman @HmfaqihA mengunggah potongan video berdurasi 1 menit 38 detik terkait pernyataan Rocky Gerung dalam pertemuan aliansi gerakan buruh di Bekasi Jawa Barat pada akhir Juli 2023 lalu. Dalam video yang viral tersebut, Rocky Gerung diduga menghina sosok pribadi Jokowi.

(Fakhrizal Fakhri )

      
