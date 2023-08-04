Advertisement
INDEKS
NASIONAL

Resmi Buka Panglima Cup 2023, Panglima TNI: Jangan Nodai dengan Sikap Arogan dan Tidak Sportif

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:24 WIB
Resmi Buka Panglima Cup 2023, Panglima TNI: Jangan Nodai dengan Sikap Arogan dan Tidak Sportif
PanglimaTNI membuka ajang Panglima TNI Cup 2023 (Foto: Puspen TNI)
JAKARTA - Panglima TNI Yudo Margono, S.E., M.M. membuka secara resmi ajang olahraga Piala Panglima TNI Cup 2023 di Stadion Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (4/8/2023).

Panglima TNI menekankan ajang ini jangan dinodai dengan sikap yang arogan dan tidak sportif. Selain itu, Panglima TNI juga menggarisbawahi bahwa mental dan fisik prima adalah modal utama prajurit dalam mengemban tugas pokok TNI.

Tugas tersebut seperti menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

 

“Ingat bahwa menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah pertandingan. Jangan nodai pertandingan dan kompetensi yang kita selenggarakan ini dengan sikap arogan dan tidak sportif,” tegas Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.

Piala Panglima Cup 2023 digelar dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan RI tahun 2023. Ajang kali ini mengusung tema “Ayo Olahraga meraih Prestasi,” yang pelaksanaannya di mulai sejak tanggal 4 sampai dengna 11 Agustus 2023, di Stadion Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Lebih jauh Panglima TNI mengatakan bahwa tujuan pertandingan adalah untuk memeriahkan Hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan RI, mempererat tali silaturahmi, dan kebersamaan serta meningkatkan sportivitas di kalangan prajurit dan PNS TNI. Selain itu, ajang olahraga ini diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet nasional bahkan internasional.

“Jadikan ivent pertandingan ini sebagai wahana untuk menguji kemampuan ketangkasan dan keterampilan kalian,” tambah Panglima TNI.

Halaman:
1 2
      
