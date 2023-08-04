Polri Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang

JAKARTA - Bareskrim Polri membuka peluang adanya tersangka baru dalam kasus penistaan agama Islam yang telah menyeret Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang.

Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan pihaknya saat ini terus mendalami kasus tersebut.

“Beberapa hari ini kita akan memperdalam apakah ada tersangka lainnya. Pada prinsipnya perkembangan kita sudah melaksanakan penggeledahan nanti kita analisa kembali,” kata Djuhandhani kepada awak media, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Pendalaman itu, kata Djuhandhani, dilakukan dengan mengkaji keterangan saksi dan mengumpulkan bukti hingga melakukan penggeledahan di Ponpes Al-Zaytun.

"Kita jadikan bahan-bahan penyelidikan kembali apakah ada pidana- pidana lain seperti yang kemarin disampaikan apakah ada penipuan dan penggelapan," ujarnya.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan kedua pada, Selasa, 1 Agustus 2023. Saat ini, Bareskrim Polri resmi melakukan penahanan terhadap Panji Gumilang.

Bareskrim Polri sendiri melakukan pemeriksaan pertama terhadap Panji Gumilang pada, Senin 3 Juli 2023. Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

Penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara tersebut, yakni kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA), sebagaimana diatur dalam UU ITE.