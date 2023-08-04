Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Tahapan Ujian SIM C yang Baru Setelah Jalur Angka 8 Dihapus

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |17:47 WIB
Begini Tahapan Ujian SIM C yang Baru Setelah Jalur Angka 8 Dihapus
Begini tahapan tes ujian pembuatan SIM C yang baru (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Korlantas Polri resmi merombak lintasan ujian praktik SIM C di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpasim) Polda Metro Jaya di jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat.

Lintasan yang mulanya menggunakan jalur zig-zag menyerupai angka 8 kini dirubah menjadi bentuk letter S. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan hal ini merupakan respons dari keluhan masyarakat bahwa ujian dengan metode sebelumnya cukup menyulitkan.

"Kita menerima masukan dari masyarakat bahwa ujian dengan metode angka 8 dirasakan cukup menyulitkan," ujar Irjen Pol Firman Shantyabudi di lokasi, Jumat (4/8/2023).

Sementara Kasibinyan Subdit SIM Ditregident Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo menambahkan bahwa perubahan ini tak lepas dari berbagai evaluasi dan kajian bersama para pakar.

“Ini adalah desain sirkuit uji praktik roda dua yang baru. Di sini kita mengakomodir dari hasil-hasil yang sebelumnya sudah dilaksanakan dari hasil kajian bersama para pakar,” ujar Faisal.

Lebih lanjut Faisal menuturkan, tahapan pertama praktik terdiri dari lintasan lurus dengan berbagai patok, lintasan tersebut bahkan telah banyak dikurangi dari lintasan sebelumnya.

“Lintasan lurus ini kita kurangi jumlah patoknya sehingga yang tadinya jarak antar patok 200 cm menjadi 250 cm,” tambah Faisal.

Halaman:
1 2
      
