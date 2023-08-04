Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Penampakan 2 Boks Kontainer dan 1 Koper Hasil Penggeledahan Kantor Basarnas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:11 WIB
Ini Penampakan 2 Boks Kontainer dan 1 Koper Hasil Penggeledahan Kantor Basarnas
Puspom TNI dan KPK menggeledah Kantor Basarnas. (Foto: Riyan Rizky)
JAKARTA - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai melakukan penggeledahan di Kantor Basarnas usai penetapan mantan Kabasarnas Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letnan Kolonel Adm Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka korupsi.

Pengamatan di Kantor Basarnas di Jalan Angkasa B.15 No. Kav 2-3, Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023) sekitar pukul 17.27 WIB, tim dari Puspom TNI dan KPK keluar dari kantor Basarnas.

Terlihat pihak Puspom TNI dan KPK membawa dua boks kontainer, satu buah koper dan satu unit printer yang diduga berisikan dokumen hasil penggeledahan. Kemudian barang hasil penggeledahan itu dimasukan ke dalam mobil pihak Puspom TNI dan KPK.

Terlihat dua boks kontainer dan satu unit printer itu dimasukkan ke dalam mobil Puspom TNI dan satu koper diletakkan dalam mobil KPK.

Saat ditanya oleh awak media terkait ruangan mana dan apa saja yang digeledah, pihak Puspom TNI maupun KPK tak banyak bicara.

