HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Kongres Himmah NWDI X, TGB Zainul Majdi Beri Pesan Menyentuh untuk Mahasiswa

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |18:31 WIB
Hadiri Kongres Himmah NWDI X, TGB Zainul Majdi Beri Pesan Menyentuh untuk Mahasiswa
A
A
A

MATARAM - Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) TGB HM Zainul Majdi membuka Kongres Himpunan Mahasiswa (Himmah) NWDI X, Jumat (4/8/2023).

Dia pun memberikan sejumlah pesan menyentuh kepada mahasiswa yang hadir. Ulama kharismatik yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo meminta masyarakat tidak mengikuti ucapan dengan diksi kasar yang sering terjadi di tahun politik

"Sampaikan suara (Himmah NWDI) untuk ajakan perdamaian. Kalau satu tak terasa, kalau banyak akan terasa. Sebarkan nilai kedamaian, " ujar TGB.

 BACA JUGA:

