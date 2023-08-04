Datangi RS Polri, Mahfud MD Jenguk Sultan Rifat Korban Kabel Fiber Optik

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjenguk Sultan Rifat Alfatih, seorang mahasiswa yang menjadi korban terjerat kabel fiber optik.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Mahfud tiba di RS Polri pada 18.23 WIB dengan disambut oleh Karumkit RS Polri Brigjen Hariyanto. Setibanya di lokasi, Mahfud tidak banyak bicara, ia langsung memasuki Gedung Promoter, tempat Sultan Rifat menjalani perawatan.

Sebagai informasi, Sutan Rifat merupakan Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Ia mengalami kisah pilu usai terjerat kabel fiber optik yang melintang di Jalan Antasari Raya Cilandak Jakarta Selatan. Akibat peristiwa tersebut, lehernya mengalami patah tenggorokan (fracture).

Pihak Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, menyatakan bahwa melakukan kolaborasi dengan tim dokter lain terkait perawatan Sultan Rifat Alfatih.

"Tim dokter melibatkan atau kolaborasi dengan tim dokter yang merawat sebelumnya dari RS Fatmawati dan RSCM," kata Karumkit Rumah Sakit Polri Brigjen Hariyanto saat dihubungi, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Adapun tim yang merawat Sultan antara lain, THT, bedah digestif, bedah, penyakit dalam, penyakit dalam konsultan gastro hepatologi, anastesi, anastesi konsultan intensiv care, ahli Gizi, fisioterapis, dan perawat mahir.