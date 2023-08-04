TGB Zainul Majdi Harap Kader Himmah NWDI Bisa Maksimalkan Era Digitalisasi

MATARAM - Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) TGB HM Zainul Majdi membuka Kongres Himpunan Mahasiswa (Himmah) NWDI X, Jumat (4/8/2023).

Seperti biasa, TGB yang juga Ketua Harian Partai Perindo tersebut menekankan pentingnya memaksimalkan era digitalisasi saat ini. Sebab itu, TGB meminta para kader Himpunan Mahasiswa (Himmah) NWDI memanfaatkan kemajuan digitalisasi yang terjadi saat ini.

"Ledakan digitalisasi harus dilihat. Bagi banyak pihak ini peluang, "kata TGB saat Kongres Himmah) NWDI X di Mataram , Jumat (4/8/2023).

