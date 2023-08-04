Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Bolaang Mongondow Timur

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo 6,0 yang mengguncang Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Gempa tersebut tercatat pada Rabu (2/8/2023) pukul 18.48 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 117 km dari tenggara Tutuyan. Adapun titiknya berada di 0.21 Lintang Selatan (LS) dan 125.03 Bujur Timur (BT).

“#Gempa Magnitudo: 6.0, Kedalaman: 10 km, 04 Agu 2023 18:48:38 WIB, Koordinat: 0.21 LS-125.03 BT (117 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM-SULUT),” Jumat (4/8/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak memicu potensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG.

Kendati demikian, BMKG tetap mengimbau masyarakat untu hati-hati terhadap adanya gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

(Erha Aprili Ramadhoni)