HOME NEWS NASIONAL

Gempa Besar M6,0 Guncang Boltim Sulut, Waspada Gempa Susulan!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:06 WIB
Gempa Besar M6,0 Guncang Boltim Sulut, Waspada Gempa Susulan!
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 6,0 yang mengguncang Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi pada Rabu (2/8/2023) pukul 18.48 WIB. BMKG mengimbau waspada adanya gempa susulan yang mungkin terjadi.

Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer. Namun, tidak tidak memicu potensi tsunami. “Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG.

Pusat lokasi gempa berada di 117 km dari tenggara Tutuyan. Adapun titiknya berada di 0.21 Lintang Selatan (LS) dan 125.03 Bujur Timur (BT).

Titik koordinat gempa 0.21 LS-125.03 BT. Pusat gempa berada pada 117 km Tenggara Tutuyan, Boltim.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
