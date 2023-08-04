Presiden Jokowi Buka Sidang Umum AIPA, Ini Sejumlah Agenda yang Dibahas

JAKARTA - Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan bahwa rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membuka Sidang Umum ASEAN Interparlementary Assembly (AIPA) ke-44 yang akan digelar di Jakarta menyusul keketuaan DPR RI di forum parlemen Asia Tenggara tahun 2023.

"Sidang AIPA yang dimulai pada tanggal 6 Agustus akan dibuka oleh Presiden Jokowi dan dihadiri 9 Ketua DPR dari ASEAN dan juga ada dari negara-negara observer,” kata Puan usai bilateral meeting dengan Ketua Parlemen Vietnam di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Sidang Umum AIPA ke-44 diselenggarakan mulai tanggal 5 sampai 11 Agustus di Hotel Fairmont, Jakarta. Namun pembukaannya secara resmi akan digelar pada Senin 7 Agustus 2023.

Kegiatan yang dihadiri para pimpinan parlemen negara-negara Asia Tenggara itu akan dihadiri 9 Ketua Parlemen ASEAN selain Indonesia, perwakilan 17 negara Observer dan Tamu, serta perwakilan dari 9 Organisasi Internasional. Total peserta yang akan hadir sebanyak 568 Delegasi.

Sidang Umum AIPA ke-44 sendiri merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Dalam sidang AIPA kali ini, DPR mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN, yang menurutnya, merupakan komitmen parlemen ASEAN dalam ikut menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara.

"Parlemen perlu terlibat menangani berbagai permasalahan internasional, karena berbagai krisis global telah berdampak bagi rakyat. Tema ini juga akan menekankan peran penting parlemen dalam mengatasi berbagai tantangan global, dalam menciptakan ASEAN yang stabil dan Sejahtera. Kami di DPR pastikan akan terlibat dalam peran tersebut," ujarnya.