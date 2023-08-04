Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Bolaang Mongondow Timur Sulut, Getarannya Terasa Sampai Gorontalo

MANADO - Gempa bumi dengan berkekuatan magnitudo 6.0 mengguncang wilayah Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Jumat (4/8/2023), sekira pukul 19.48 Wita.
Lokasi gempa berada di titik koordinat 0.21 Lintang Selatan,125.03 Bujur Timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 117 km Tenggara Tutuyan, Boltim, Sulawesi Utara pada kedalaman 10 Km.
Gempa tersebut dirasakan di sebagian wilayah di Sulawesi Utara.
"Saya di gedung hotel lantai 9, berasa kayak ada truk lewat. Kaca dan gorden bergoyang," kata Dino Gobel warga Manado.
Selain di Sulawesi Utara, gempa turut dirasakan di Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo dengan skala III-IV MMI, Bolmong Timur, Manado, Tomohon, Minahasa, MInahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolmong Selatan, Kotamobagu, Kabupaten Gorontalo, Bitung, Bolaang Mongondow skala III MMI,