Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Bolaang Mongondow Timur Sulut, Getarannya Terasa Sampai Gorontalo

Subhan Sabu , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |19:22 WIB
Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Bolaang Mongondow Timur Sulut, Getarannya Terasa Sampai Gorontalo
Gempa (Ilustrasi/MPI)
A
A
A

MANADO - Gempa bumi dengan berkekuatan magnitudo 6.0 mengguncang wilayah Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Jumat (4/8/2023), sekira pukul 19.48 Wita.

Lokasi gempa berada di titik koordinat 0.21 Lintang Selatan,125.03 Bujur Timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 117 km Tenggara Tutuyan, Boltim, Sulawesi Utara pada kedalaman 10 Km.

Gempa tersebut dirasakan di sebagian wilayah di Sulawesi Utara.

"Saya di gedung hotel lantai 9, berasa kayak ada truk lewat. Kaca dan gorden bergoyang," kata Dino Gobel warga Manado.

Selain di Sulawesi Utara, gempa turut dirasakan di Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo dengan skala III-IV MMI, Bolmong Timur, Manado, Tomohon, Minahasa, MInahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolmong Selatan, Kotamobagu, Kabupaten Gorontalo, Bitung, Bolaang Mongondow skala III MMI,

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184263/teuku-jsJT_large.jpg
30 Ribu Gempa Guncang Indonesia Tiap Tahun, Berikut Seruan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184197/gempa-6Jtl_large.jpg
Breaking News! Bandung Diguncang Gempa Dangkal Malam Ini, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183462/gempa-ZALf_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Aceh Besar, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183274/gempa-ZMi8_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182324/gempa-JvLE_large.jpg
Gempa M4,4 Tarakan Berpusat di Laut, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182290/gempa-L6Q7_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Tarakan Kaltara, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement