HOME NEWS NASIONAL

Orangtua Bripda Ignatius Dwi Ingin Kasus Penembakan Anaknya Ditarik Bareskrim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |21:41 WIB
Orangtua Bripda Ignatius Dwi Ingin Kasus Penembakan Anaknya Ditarik Bareskrim
Keluarga Ignatius Dwi ingin kasus penembakan anaknya ditangani Bareskrim (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Keluarga Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage, korban penembakan rekannya sendiri, menyambangi Gedung Bareskrim Polri untuk menarik kasus yang ditangani oleh Polres Bogor, Jawa Barat.

Permintaan itu lantaran pihak keluarga mengaku tak puas dengan klaim tewasnya Bripda Ignatius dikarenakan kelalaian Bripka IGP dan Bripda IM.

Turut hadir ke Bareskrim Polri, ibu Bripda Ignatius, Inosensia Antonia Tarigas memohon terkait kasus kematian anaknya dapat diusut secara adil.

“Saya minta seadil-adilnya untuk anak saya,” kata Inosensia sambil menangis di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2023).

Di sisi lain, keluarga mengapresiasi Polri yang telah memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi tersangka kasus kematian Bripda Ignatius, Bripka IGP dan Bripda IM.

“Kami berterima kasih karena pelaku sudah dipecat dan di PTDH namun proses hukum, proses pidana tetap berjalan dengan transparan, dengan sebagaimana mestinya,” kata ayah Bripda Ignatius, Y Pandi.

Pandi pun bersikukuh supaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan antensi dalam kasus yang menimpa anaknya itu. Sebab, ia tetap menduga bahwa kematian anaknya bukan karena kelalaian.

Halaman:
1 2
      
